Dwayne Johnson spiega perché non sosterrà più Joe Biden pubblicamente | ricevendo i fischi di The View

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 5 aprile 2024) Durante la trasmissione Thele conduttrici hanno parlato delle recenti dichiarazioni disulle elezioni presidenziali, scatenando idel pubblico., durante un'intervista rilasciata a Fox & Friends, ha parlato delle elezioni presidenzialindonon ha intenzione di condividere il suo sostegno a uno dei candidati, dichiarazioni che hanno suscitato alcune reazioni negative. Il pubblico di The, mentre le conduttrici commentavano le parole della star del cinema, ha infatti iniziato aare per dimostrare la propria disapprovazione. Lazione di The Rock L'attoreha commentato il fatto che ...