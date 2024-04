Dune 3 si farà Denis Villeneuve è già al lavoro sul terzo film della saga

(Di venerdì 5 aprile 2024) Lo ha confermato la casa di produzione Legendary. Nel frattempo,ha messo in cantiere il suo prossimo progetto: unsulle conseguenze di una guerra nucleare....

La Legendary Entertainment è pronta a coinvolgere ancora Warner Bros, Denis Villeneuve e il suo cast per un Dune 3 al quale il regista peraltro stava già pensando Col successo che Dune – Parte ... (tuttotek)

Dune : Parte Due è un successo clamoroso. Ha da poco superato la soglia dei 500 milioni al Box Office mondiale e non accenna a fermarsi. Warner Bros. ha prodotto e distribuito una pellicola di ... (metropolitanmagazine)

Mentre il secondo capitolo è ancora in sala, Denis Villeneuve è recentemente intervenuto sulla possibilità di realizzare Dune 3. Il regista canadese si è sbottonato in occasione della sua ospitata ... (velvetmag)

