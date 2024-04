Dune 3 in sviluppo | confermato il ritorno di Denis Villeneuve

Dune: Messiah è in lavorazione presso Legendary, con Denis Villeneuve al timone - Deadline riporta che non solo Villeneuve e Legendary sono attualmente in fase di sviluppo Dune: Messiah come conclusione della trilogia fantascientifica, ma che i due collaboreranno di nuovo per ...gamereactor

Dune 3: il terzo film si farà, arrivata la conferma - Dopo gli ottimi incassi di Dune: Parte Due si attendeva solo l’annuncio dello sviluppo della terza parte della saga cinematografica, e la conferma è arrivata attraverso Deadline. Dune 3 sarà ...leganerd

Dune: Parte 3 è in lavorazione: l'adattamento di Messia in sviluppo presso Legendary - Il terzo - e ultimo - capitolo della saga fantascientifica di Denis Villeneuve è ufficialmente in sviluppo: cosa dovete sapere.cinema.everyeye