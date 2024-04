Dritto e Rovescio | Baby Touchè lascia lo studio dopo una discussione Del Debbio furioso | “Chiedo scusa ai telespettatori”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) Indagato per detenzione abusiva di armi ed esplosivi, nella sua abitazione è stato trovato anche un machete con una lama di 54 centimetri. Il 26 febbraio scorso il questore di Padova ha disposto un foglio di via obbligatorio, vietandogli di entrare in città per 3 anni. Lo scorso marzo l’abitazione di Monselice è stata perquisita dalla squadra Mobileche era stato pubblicato un video in cui aveva in mano delle armi, in un’altro video invece lanciava una bottiglia incendiaria contro una targa con su scritta la provincia di Padova. Sono solo alcuni degli eventi giudiziari e penali che riguardano il trapper di 20 anni. Proprioè stato invitato ina “” in onda su Retequattro. Ma la situazione è diventata ...