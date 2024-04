Dracula | A Love Tale | Matilda De Angelis nel cast del film di Besson sul famoso vampiro

(Di venerdì 5 aprile 2024) Zoë Bleu eDeinterpreteranno rispettivamente Mina Harker e l’amica Maria (conosciuta come Lucy in precedenti versioni della storia) in: A, ennesimo adattamento della secolare storia di Bram Stoker, dal genio creativo di Luc. Bleu, figlia di Rosanna e nipote di David e Patricia Arquette, raggiunge così ungià stellare, in cui svettano i nomi di Caleb – Landry Jones () e Christoph Waltz (nel ruolo di un non meglio specificato prete). Le riprese delinizieranno a maggio 2024 in Francia. Il nuovo progetto del regista di Dogman punta, come rivelato da alcune fonti raccolte da Deadline, a svelare le origini più remote delpiùal mondo, ...

Luc Besson in questo momento, e per i quattro mesi successivi, si trova in Finlandia per lavorare alle riprese di Dracula : A Love Tale . Il regista francese del cult Léon (1994), dopo la notizia ... (screenworld)

Zoë Bleu & Matilda De Angelis To Star With Caleb Landry Jones & Christoph Waltz In Luc Besson's ‘Dracula – A Love Tale' - EXCLUSIVE: Here’s some more intriguing casting for Luc Besson’s big-budget reimagining of the Dracula story, Dracula – A Love Tale. Zoë Bleu (Gonzo Girl), daughter of actress Rosanna Arquette, is ...msn

Dracula, Frankenstein, and the Wolfman Assembled to Fight Crime in the '70s - Before the Poohniverse, the failed Dark Universe, or even Freddy Vs Jason, Monster Squad turned the Classic Universal Monsters into...crime fighters!msn

Dracula: A Love Tale, al via le riprese del film di Luc Besson sul celebre vampiro con Caleb Landry Jones - L'adattamento del mito di Dracula con Caleb Landry Jones e Christoph Waltz targato Luc Besson è già in fase di lavorazione in Finlandia.movieplayer