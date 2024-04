Dopo Magenta tocca a Marcallo Villa occupata dagli abusivi Scattano denuncia e sgombero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un’altra villettaabusivamente., questa volta succede acon Casone. Si tratta di un’abitazione situata all’ingresso del paese, in via Meucci, appenala rotonda che separadasulla strada statale 11. Una bella villetta a un piano, forse non abitata da un po’. Il cancello di ingresso è semi aperto, nessun nome sul campanello, erbacce, ma ci sono i chiari segni che qualcuno ci vive. Panni stesi, arnesi che evidenziano il passaggio delle persone. Pochi i vicini di casa che li conoscono. La villetta si trova in una posizione isolata, anche se molto trafficata poiché si affaccia lungo la strada che collega. La proprietà, appena venuta a conoscenza dell’occupazione, ...