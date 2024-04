Dopo 43 anni chiude la saga di «Holly & Benji» | storia di un manga diventato leggenda del calcio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 aprile 2024) Questo mese, come preannunciato già da tempo, si conclude ufficialmente ladi43di vita Yoichi Takahashi, il creatore del, saluta i suoi fan su X festeggiando la pensione da «artista di». Una semi-pensione in realtà, così come la definisce lui stesso, dato che i suoi ragazzi vivranno ancora in versione storyboard sul sito Captain Tsubasa WORLD appena inaugurato. 43durante i quali la sua creazione, a ogni latitudine del pianeta, ha coccolato i sogni di gloria calcistica di un’intera generazione, soprattutto in Italia. A partire dal luglio del 1986, in quella che era Fininvest e poi diventò Mediaset, con il titolo di; ...