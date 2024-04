Donna si taglia i capelli per la prima volta dopo 25 anni – ecco com’è oggi

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 5 aprile 2024) A tutti noi può venire la voglia di giocare con il nostro look di tanto in tanto. Come esseri umani siamo creature che passano molto tempo a pensare alle apparenze, quindi non è una sorpresa che a molti di noi piaccia sperimentare nuovi stili di tanto in tanto. Per la maggior parte di noi, correre un rischio percepito con un nuovo vestito è di solito sufficiente per spuntarla. Oppure optare per una nuova acconciaturaaver sfato perla stessa. Un nuovo look può avere un effetto rinnovatore e ringiovanente, infondendo nuova energia quando ne abbiamo più bisogno. Detto questo, poche persone subiranno il cambiamento stilistico che Rosa Ramirez, una giovanestatunitense, ha sperimentato25disempre uguali… La storia di Rosa è ...