Don Matteo 14 | sarà l’ultima stagione per Nino Frassica? Scopriamo le sorti del maresciallo Cecchini

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di venerdì 5 aprile 2024) La nuova, alias la quattordicesima, di Don14 avrà di qui a poco il suo via, promettendo numerosi cambiamenti nel cast e nuove trame avvincenti. Con Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo, la serie si prepara a un nuovo inizio (la prima puntata andrà in onda giovedì 4 aprile su Rai 1). Andiamo ad indagare sulledi uno dei protagonisti indiscussi della serie, ilinterpretato da Nini. Cambiamenti nel Cast di Don14 Ciun’addio per il Capitano e il PM, ma ci saranno anche nuovi volti pronti a prendere il loro posto. Diego Martini e Vittoria Guida entreranno nel cast, interpretando rispettivamente il Capitano dei Carabinieri e il PM.Il Futuro di...