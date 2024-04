Domenica 7 aprile “La Follia dello Swing” trasformerà la Nuvola in una grande pista da ballo con l’Orchestra Jazz di Massimo Nunzi

La chiesa di Santa Maddalena a Precotto: gioiello da riscoprire - Nel quartiere di Precotto, nella periferia settentrionale di Milano, c’è una piccola chiesa dedicata a Santa Maria Maddalena, con interessanti e particolari affreschi che raccontano la vita dell’apost ...chiesadimilano

Vinitaly and the City 2024, 120 appuntamenti in programma per il fuori salone - Centoventi appuntamenti per quattro giorni di Vinitaly and the city 2024 in centro a Verona, da venerdì 12 a lunedì 15 aprile.daily.veronanetwork

Abruzzo, primavera in mountain bike con il circuito Mtb Cup - La primavera è ufficialmente sbocciata e con essa anche la stagione della mountain bike in Abruzzo che la farà da padrona con il circuito ...laquilablog