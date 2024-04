Ditonellapiaga si prepara al nuovo album

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 5 aprile 2024)è pronta ad inaugurare uncapitolo della sua carriera e aggiungere un ulteriore tassello al mosaico musicale che ha elaborato negli ultimi anni. Mentre attende insieme al pubblico l’uscita di Flash, l’artista ha voluto dare qualche anticipazione del prossimo progetto. Spontanea, energica, ma anche romantica. In questi ultimi due anni a seguito dell’uscita del suo primoin studio, Camouflage, Margherita Carducci, in arte, ci ha portato alla scoperta del suo mondo, o meglio della sua anima. Il viaggio però non sembra essere ancora terminato, anzi la cantante ha ancora molto da dire e mostrare attraverso la sua musica. Ed è per questo che ha già in serbo unpronta per il...