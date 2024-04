Diritti umani | polenta e la storia di Simone Pianetti | la settimana di “Tierra!”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 aprile 2024) Ecco i prossimi appuntamenti. “! Nuove rotte per un mondo più umano”. L’incontro di venerdì 12 aprile a Levate “Lavoro e pensione” è stato annullato. L’ospite, Pasquale Tridico, essendosi candidato alle prossime elezioni europee, per correttezza, ha ritenuto opportuno cancellare l’impegno. Sullo stesso tema viene organizzato un nuovo incontro, venerdì 19 aprile a Levate, sempre alla Sala della Comunità in piazza Duca d’Aosta, con il dottor Pietro Gremigni, esperto in materia di lavoro e previdenza sociale. Di seguito uno breve descrizione delle serate e dei protagonisti. – Lunedì 8 aprile a Solza alla sala consiliare c/o il Castello Colleoni in piazza B. Colleoni 2, alle 21, con la giornalista Tonia Mastrobuoni si affronta un tema di estrema attualità: iessenziali, o meglio, il loro venir meno anche in paesi europei a noi vicini. Nella ...