Dire Straits Legacy con il “4U WORLD TOUR 2024” tornano a Roma dopo il sold out dello scorso novembre

Il denaro facile non esiste, l’editoriale di Wall Street Italia di aprile - Dai Pink Floyd con “Money”, ai Dire Straits con “Money for Nothing” dagli AC/DC con “Money Talks” a Rino Gaetano con “La Borsa”, dai The Beatles con “Can’t Buy Me Love” agli Abba con “Money, Money, Mo ...wallstreetitalia

Multiculturita, nasce il premio nazionale “Rino Arbore”: le iscrizioni entro il 30 aprile - I partecipanti potranno iscriversi al Concorso entro e non oltre il 30 Aprile 2024 in modalità telematica al link https://bit.ly/Premio-Rino- Arbore o in modalità cartacea (tutte le info disponibili ...bari.ilquotidianoitaliano

Premio Nazionale Rino Arbore, a Capurso un concorso destinato agli studenti delle scuole superiori: come partecipare - Nelle scuole di tutta Italia arriva Multiculturita, l'associazione che questa estate porterà Max Gazzè, Russell Crowe & The Gentleman Barbers e i Dire Straits Legacy nella ventennale rassegna ...baritoday