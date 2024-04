Diletta Leotta respinta da un locale di Berlino | il racconto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 5 aprile 2024) La discoteca è celebre per la selezione all’ingresso In diretta a radio 105,ha raccontato una disavventura di cui è stata protagonista. Insieme a lei il futuro marito e calciatore Loris Karius, portiere del Newcastle. “Sono stata a, volevo andare al Berghain. Lì c’è una selezione severissima per entrare. Sono arrivata lì davanti con il cappotto giallo peloso e un sorriso smagliante, Loris mi ha spostato mettendosi davanti. Le ragazze di solito hanno più chance, ma mi hanno guardato e fatto cenno di no. E hanno riso, hanno riso pure. Loris mi ha spinto per andare via immediatamente, lì non puoi insistere. Se è no, è no. Non mi hanno mai rimbalzato in una maniera così brutta”. Il Berghain è uno dei locali più celebri della capitale tedesca, noto per la selezione all’ingresso....