Diletta Leotta cacciata dal locale “estremo” | brutta disavventura per lei

(Di venerdì 5 aprile 2024) Personaggi tv. “Mai rimbalzata così”. – In attesa di ritrovarla su Dazn per il derby Roma-Lazio del prossimo 6 aprile,ha raccontato a Radio 105 un aneddoto curioso legato al compagno Loris Karius, da cui un anno fa ha avuto la splendida figlia Aria. La popolare conduttrice non ne aveva mai parlato prima. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Chiara Ferragni e Fedez, il bel gesto che riaccende le speranze Leggi anche: Elenoire Casalegno, avete mai visto la figlia Swami? Bellissima come mammaha svelato a Radio 105 un fatto successo durante la sua recente vacanza a Berlino con il compagno Loris Karius. La coppia è statada una discoteca tedesca, l’esclusivo Berghain, tra i club underground più noti al mondo. (continua a leggere dopo le ...

Diletta Leotta cacciata da un night club di Berlino Disavventura per Diletta Leotta che ha raccontato di essere stata respinta fuori da un famoso locale di Berlino dove si trovava in vacanza con il ... (tpi)

Diletta Leotta , nota conduttrice sportiva e radiofonica, è stata ‘ rimbalzata ’ in una discoteca a Berlino come una comune mortale. Un evento alquanto strano che ha coinvolto anche il suo fidanzato ... (ilfattoquotidiano)

Diletta Leotta cacciata dal Berghain di Berlino: «Non sono mai stata rimbalzata in maniera così brutta da una discoteca» - Entrare al Berghain di Berlino non è una cosa facile. Nemmeno se ti chiami Diletta Leotta e sei tra le giornaliste più famose in Italia. Complice una selezione rigidissima, regole ben brecise e outfit ...ilmessaggero

Diletta Leotta, cacciata da una discoteca: "Mai rimbalzata in modo così brutto" - Diletta Leotta, volto di Dazn, è pronta a tornare in campo per un altro weekend di Serie A. Sarà lei a raccontare le emozioni del derby della Capitale, ma in attesa di vederla al lavoro ha rivelato un ...lalaziosiamonoi

Berlino, Diletta Leotta cacciata da un night club: «Mai rimbalzata in maniera così brutta» (VIDEO) - Diletta Leotta è stata respinta fuori da un famoso locale di Berlino dove si trovava in vacanza con il compagno Loris Karius. A raccontarlo è la stessa giornalista ai microfoni di Radio 105: ...ilovepalermocalcio