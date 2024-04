Digiuno intermittente | funziona davvero? Tutto quello che c' è da sapere spiegato dalla nutrizionista bolognese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 aprile 2024) Bologna, 5 aprile 2024 – Tra le diete ‘fai da te’ più in voga del momento c’è sicuramente quella del, che prevede la possibilità di mangiareche si vuole ma in una finestra giornaliera di 6-8 ore. In pratica ci si astiene dall’assunzione totale di cibo tranne che per poche ore, potendo poi bere solo acqua e al massimo tisane rigorosamente non zuccherine. In rete si trovano informazioni relative a diversi metodi die spopolano video, reel, consigli e suggerimenti per sopportare i morsi della fame e aspirare a perdere quanto più peso possibile in breve tempo. Ma? E soprat, è salutare? Ne abbiamo parlato con Laura Chelli, medico ...