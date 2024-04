Digital divide | 5G e comuni A che punto siamo in Italia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 5 aprile 2024) A checon il? L’deve colmare le distanze con il resto dei Paesi europei sulle competenzei della popolazione. Come attesta il Report 2023 dell’Istat riguardo i cittadini e la tecnologia, solo il 45,7% delle persone di 16-74 anni che ha usato Internet negli ultimi tre mesi, ha competenzei almeno di base. Come anche il 61,7% dei ragazzi di 20-24 anni. Tale quota decresce rapidamente con l’età per arrivare al 42,2% tra i 55-59enni e attestarsi al 19,3% tra le persone di 65-74 anni. L’Istat conferma anche il gap territoriale nell’uso di internet con un ritardo del Mezzogiorno (74,8%) reso particolarmente evidente da uno scarto di 7,3 punti percentuali rispetto al Nord e di 6,5 punti percentuali rispetto al Centro. IL CASO ...