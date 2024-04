DIEGO VIVE A NAPOLI

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 aprile 2024) debutto mondiale per il parco tematico dedicato al grande calciatoreARMANDO MARADONA Grazie alla collaborazione tra Taja Producciones, La Agencia Biz e la Nonsoloeventi srl – Teatro Palapartneope arriva apresso l’Ex Base Nato – Parco San Laise in anteprima mondialeil primo PARCO A TEMA dedicato ad un atletail primo PARCO A TEMA dedicato ad un atleta. Un posto magico in cui i sogni diventeranno realtà. Un’esperienza unica e transgenerazionale che permetterà anche ai giovanissimi di conoscere ed amare il più grande calciatore di tutti i tempi. Un parco in cui ci si potrà emozionare rindo le tante avventure sportive della vita calcistica diArmando Maradona....