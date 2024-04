Di Livio Fiorentina | «Manca un po’ d’anima Ecco cosa manca»

(Di venerdì 5 aprile 2024) Angelo Di, ex centrocampista della, ha parlato a Tuttosport della squadra e del possibile futuro in panchina Angelo Di, ex centrocampista della, ha parlato a Tuttosport della squadra e del possibile futuro in panchina. Le sue dichiarazioni: CHAMPIONS – «Non ha mai fatto il salto di qualità e perso punti pesanti

L’allenamento della Juventus in vista della gara contro la Fiorentina - La Juventus, tramite X, ha condiviso il video che ritrae i bianconeri al lavoro in vista della gara contro la Fiorentina: "L'allenamento di oggi dei Bianconeri alla Continassa", ha scritto il club ...tuttojuve

Thuram, solo l’infortunio dietro l’astinenza da gol Le risposte - Marcus Thuram non segna dal 16 febbraio contro la Salernitana. Quasi due mesi a secco per il francese, quali sono le motivazioni dietro questo calo Le possibili risposte. CASO O NO – Fino al 45' di ...informazione

Fiorentina-Atalanta, Stromberg: “La Dea ora è internazionale, tutti la conoscono e per me è un orgoglio. Koopmeiners Giocatore universale” - Ieri la squadra di Gasperini è sembrata in difficoltà contro la Fiorentina di Italiano, che alla fine ha portato a casa la vittoria grazie al gol di Mandragora. La Dea ha sofferto, ma ha tenuta aperta ...tag24