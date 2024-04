Denis Villeneuve | svelato il nuovo film dal regista di Dune

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 5 aprile 2024) Il libro di saggistica Nuclear War: a Scenario della finalista del Premio Pulitzer Annie Jacobsen è il prossimo progetto con cuisi confronterà, dopo un accordo del valore di 500mila, contro 1,5 milioni di dollari, con Legendary Entertainment. L’aspettativa è che ilconsideri questo come un altro enorme progetto dopo aver completato– Messiah, che lui e Legendary stanno sviluppando a conclusione della saga. Deadline rivela l’accordo proprio mentre il saggio entra nella lista dei bestseller del New York Times. Il libro esplora uno scenario in tempo reale su ciò che accadrebbe in caso di guerra nucleare, sulla base di dozzine di nuove interviste esclusive con esperti militari e civili che hanno costruito le armi e sono stati a conoscenza dei piani di risposta e ne sarebbero responsabili, ...