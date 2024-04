Dengue | coppia italiana contrae virus | massima allerta in città

Disinfestazione straordinaria a Magione Altri due casi importati di Dengue in Italia. Una coppia è stata contagiata a Magione, in provincia di Perugia, dove è in programma per questa sera un ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 5 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Altri due casi importati di Dengue in Italia. Una coppia è stata contagiata a Magione, in provincia di Perugia, dove è in programma per questa sera un ... (dayitalianews)