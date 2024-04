Dengue | contagiate due persone in Umbria | via alla disinfestazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Una coppia di Magione è risultata contagiata davirus e il sindaco Giacomo Chiodini ha disposto subito lastraordinaria questa sera nella zona di Borgoglione per abbattere eventuali zanzare, unico potenziale vettore dell’infezione. Il contagio – spiega – è avvenuto all’estero oltre 15 giorni fa. Lo stato di salute della coppia – residente in una zona “molto remota” del territorio – è “buono”, anche se sono presenti sintomi e le analisi hanno individuato la presenza delvirus. Le modalità esecutive del trattamento, sono state indicate e trasmesse al Comune di Magione dal Dipartimento prevenzione – Servizio igiene e sanità pubblica dell’Usl1 che ha segnalato il caso.Leggi anche:, le tre circolari del Ministero: “Potenziare sorveglianza”. ...

“Non stendete biancheria, chiudete le finestre”: cosa fare durante una disinfestazione da Dengue - Dopo il contagio di una coppia di ritorno dall’estero, il comune di Magione (Perugia) fa scattare il piano per eliminare le zanzare, unico vero vettore per la malattia ...lanazione

Verona, in crescita i casi di Dengue: controlli in aeroporto - Negli ultimi mesi, i casi di Dengue, importata da Paesi endemici tropicali e subtropicali, sono in aumento. Solo a Negrar, in provincia di Verona, nell’ultimo anno sono stati individuati 15 casi di ...rainews

Dengue, appello di Burioni: “Debellare la zanzara tigre o saranno guai”. Ma in Lombardia finora solo 18 casi nel 2024 - Il virologo: “Un caso su 20 è grave, si deve agire con energia”. L’anno scorso in Lombardia i casi sono stati 117, il picco tra giugno e novembre. Disponibili ...milano.repubblica