Dengue a Milano | parla la professoressa della Statale | “A fine mese arriverà in città”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 – I residenti di Busto Arsizio hanno già avuto a che fare con la, dopo che un uomo aveva contratto la malattia nelle settimane scorse, ma ora anche i milanesi devono prestare attenzione perché “ci aspettiamo che entro ladelle zanzare tigre comincino a circolare anche da noi”. Are è Sara Epis,associata in parassitologia all'università degli Studi diche traccia un quadrosituazione: la priorità è soprattutto “ridurre tempestivamente il numero di zanzare che possono essere potenziali vettori di virus in generale”, ha riferito Epis, perché la tigre (e non il felino ma la zanzara) è già arrivata in Italia e la situazione va affrontata con attenzione. La situzione ...