Delpini ai musulmani | Nelle terre ambrosiane esperienze di dialogo Edifichiamo la pace

(Di venerdì 5 aprile 2024) "Fratelli universali. Questo è il compito che come uomini di fede abbiamo dentro la storia, anche qui a Milano, proprio in questo periodo": l’arcivescovo di Milano, Mario, scrive ai fedeli e ai responsabili delle 150 comunità musulmane presenti in città e nel territorio della Diocesi ai quali rivolge gli auguri per la festa di ‘Id al-Fitr. Un messaggio atteso, come ogni anno, che arriva però in un momento complicato a livello internazionale e locale: "Laè insidiata da guerre che sentiamo vicine e la violenza si insinua come un tentatore anche nei rapporti più quotidiani e familiari – scrive l’arcivescovo –: è compito delle religioni aiutare a discernere il bene e a metterlo in pratica con le opere, con la preghiera e con la fatica del lavoro interiore, per edificare la cultura dell’incontro e della". Alle ...