Del Debbio butta fuori Baby Touche dallo studio | “Via dai cogl**ni | sei un troglodita” VIDEO

(Di venerdì 5 aprile 2024) Pubblicato il 5 Aprile, 2024 Diritto e Rovescio diventa di nuovo un ring. A un angolo Paolo Del, all’altro. La puntata che ancora una volta per tema ha avuto la micro-criminalità, sempre collegata ai cantanti trap, a quel che esprimono nei testi è cominciata tutto sommato bene, per poi finire malissimo. Il conduttore del programma di Rete 4 ha cercato di fare da mediatore fra i trapper e agli altri ospiti che si sono confrontati soprattutto sulle eventuali ripercussioni sui giovani che ascoltano il controverso genere musicale fortemente caratterizzato anche da quel che viene diffuso sui social dai cantanti, che ostentano armi, inneggiano alla violenza, al denaro come ragione di vita infischiandosene delle leggi, delle regole sociali. Tutta roba derubricata, da chi difende, a sfogo, a provocazioni per farsi ...