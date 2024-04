Def | Giorgetti a P Chigi**

Bankitalia conferma il Pil a +0,6% per il 2024, poi un rafforzamento. Sulla crescita più rischi che sorprese positive - Dove il ministro Giorgetti si dovrebbe collocare intorno all’1%, mentre per via Nazionale ci fermiamo allo 0,6%. O al massimo allo 0,8%, prendendo le stime non corrette per le giornate lavorative più ...repubblica

Italia, deficit/Pil trim4 migliora su anno a 5,5%, 2023 confermato a 7,2% - Istat - ROMA (Reuters) - Nel quarto trimestre dello scorso anno l'indebitamento delle amministrazioni pubbliche sul Pil è migliorato in termini tendenziali, mentre Roma si prepara a una procedura per deficit ...msn

Zavorra superbonus, non basta il Def snello: servono vere riforme robuste e veloci - Più del debito pesa la pressione sulla liquidità ma la politica fiscale da sola non risana il Paese Le baby pensioni introdotte 50 anni fa crearono un buco nel sistema previdenziale stimabile in circa ...ilriformista