Decaro lascia in eredità a Bari una guerra tra clan | FdI | l' affondo di Melchiorre

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) «La cartolina didebellata dalle infiltrazioni mafiose non c'è più; anzi, non c'è mai stata, era un fotomontaggio, una fake come si dice oggi. L'che il sindaco, Antonio, lascerà alla città è unadi mafia». Cosa sta succedendo a, senatore? «Sannicandro, Carbonara, Torre a Mare: negli ultimi giorni ci sono state tre sparatorie nell'area metropolitana, con Lello Capriati, il nipote di un super boss, Tonino, freddato in strada. Da quella manifestazione di due settimane fa in cui il governatore Emiliano raccontava dei suoi incontri con la sorella dei capi mafiosi, l'atmosfera si è fatta pesante». Stanno cambiando gli equilibri di potere? «Ci sono due livelli. Quello politico, con le inchieste per compravendita di voti che stanno massacrando la giunta regionale e la ...