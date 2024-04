De Siervo | «Troveremo tutti i pirati | l’era del pezzotto è finita»

(Di venerdì 5 aprile 2024) Le parole di Luigi De, amministratore delegato della Lega Serie A, sui sistemi di pirateria per il calcio Luigi De, amministratore delegato della Serie A, ha parlato al Corriere della Sera della lottA alla pirateria. LE PAROLE – «Nessun pirata può dormire sonni tranquilli. In soli sessanta giorni sono già stati bloccati più di diecimila siti illegali. Il

Roma, De Rossi su Tudor: "È intelligente e lo stimo, ma sa di non poter..." - Lui è molto intelligente, sa che non con tutti si può fare un tipo di calcio come con l'Hellas Verona. Dipende molto dai giocatori che ha trovato. Lo stimo molto".lalaziosiamonoi