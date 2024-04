De Rossi | «Difficile venire a passeggiare in Serie A | forse neanche l’Inter»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 aprile 2024) Deha tenuto la consueta conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato. Domani ci sarà Roma-Lazio. Davanti ai colleghi ha citato puredi Simone Inzaghi. CAMPIONATO? Alla vigilia di Roma-Lazio, Daniele Deha parlato in conferenza stampa delle difficoltà del campionato: «In, sapendo la situazionedi due mesi fa, a Lecce, a Firenze, a Torino, fare quel secondo tempo a Torino come lo abbiamo fatto noi, non è facile.li fa, a volte gli avversari spendono tanto nel primo tempo e poi sono meno lucidi nel secondo. Per avere un quadro più completo bisogna ...