De Rossi | «Arbitri? Noi ex giocatori dovremmo aiutare a stilare un regolamento senza zone d’ombra»

(Di venerdì 5 aprile 2024) Deha presentato in conferenza stampa il suo primo derby da allenatore. L’allenatore della Roma ha parlato dell’approccio alla partita, che sarà diversa dalle altre e della questione. Come cambia vivere questo derby da allenatore? «Cambia, onestamente cambia. Devo dire che con gli anni ero diventato bravo a gestirla, al di là del ruolo, l’età ti dà un vantaggio. Io mi sento tranquillo nell’affrontare una gara così bella, i ragazzi la stanno approcciando bene, sono sereni. Cerchiamo di dare equilibrio e caricarla al punto giusto,andare oltre per non disperdere energie». C’è un derby da calciatore che ti è rimasto dentro? «Sono tanti, notti fantastiche e notti meno belle. Se giochi 20 anni in un posto non puoi ricordare però solo cose belle. Tendo a pensare al primo, quello in cui sono subentrato quando Mancini ha ...

