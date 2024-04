Dario Hubner | “A fine carriera ho comprato la macchina che volevo | se esageri coi soldi vai per strada”

Bomber iconico e amatissimo, Dario Hubner racconta Cosa fa oggi a quasi 57 anni: "Sono un nonno e un pensionato felice". Una condizione peraltro che non dipende da lui: "So di avere pagato un prezzo ... (fanpage)

C’è ancora tanto da fare nel rush finale del Cesena - Già polverizzati, invece, i primati che riguardano i punti conquistati e i gol realizzati, mentre Cristian Shpendi ha ancora 360 minuti a disposizione per segnare almeno 2 reti ed eguagliare il ...corriereromagna

Cesena, la serie B conquistata a chilometri zero: il cinque più uno dei sogni - Nella squadra che ha dominato il campionato di serie C spicca un formidabile gruppo di talenti costruiti nel settore giovanile e diventati fondamentali per Toscano ...tuttosport

Quanto ti piace MYmovies.it - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 Film imperdibili 2024 Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film imperdibili 2018 Film imperdibili ...mymovies