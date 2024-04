Dargen D’Amico l’ospite della serata di sabato 13 luglio al Mengo Music Fest

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Arezzo, 5 aprile 2024 – Sarà . L’artista sarà in concerto al parco del Prato per l’edizione numero 20maniazione. Dopo una straordinaria partecipazione alla 74ª edizione delival di Sanremo con il brano “Onda Alta” e l’annuncio del tour in autunno nei teatri,continua a cavalcare l'onda del successo e annuncia un tour estivo che farà tappa nei principaliival del nostro paese. Diciassette date nelle quali il cantautore milanese offrirà al suo pubblico un assaggio del suo ultimo progetto discografico “CIAO AMERICA”, uscito il 2 febbraio per Island Records. Il suo impegno costante nel portare la suaa a un pubblico sempre più vasto e il suo talento poliedrico sono testimonianza del suo status di artista inarrestabile e visionario. ...