Darderi-Giron oggi in tv | orario ATP Houston 2024 | programma | canale | streaming

(Di venerdì 5 aprile 2024) Giornata di quarti di finale all’ATP 250 diper Luciano. La terra rossa del Texas lo mette di fronte all’americano Marcos, giocatore d’esperienza che naviga in zona top 50, e che qui è numero 7 del seeding. Per il californiano successi all’esordio sul canadese Denis Shapovalov e sul connazionale (a livello USA) J.J. Wolf. Com’è noto,si è imposto in rimonta sul veterano a stelle e strisce Denis Kudla e poi al tie-break del terzo set con l’argentino Francisco Cerundolo, numero 2 del seeding e forse vero favorito di questo torneo per abitudine a giocare sul rosso. Le conseguenze di queste vittorie hanno portato l’italiano a cancellarsi dalle qualificazioni di Montecarlo, per evidenti ragioni legate agli spostamenti. Lucianosi cancella dalle qualificazioni a ...

Luciano Darderi affronterà Marcos Giron nei quarti di finale dell'ATP 250 di Houston 2024 , torneo di scena sui campi in terra battuta della città texana. Non smette di stupire il tennista azzurro, ...

