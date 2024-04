Damascelli | «Inzaghi è all’inizio di una carriera che può essere meravigliosa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 5 aprile 2024)ha parlato di Simone. Il tecnico dell’Inter, 48 anni oggi, a detta sua, ha appena avviato la suada allenatore professionista. PUNTO DI PARTENZA ? Su Radio Radio Mattino Sport e News, si celebra il compleanno di mister Simone. Oltre a Stefano Agresti, anche Tonyha detto la sua sul percorso del tecnico dell’Inter: «, perché è un ragazzo che ha iniziato unache può. Ha allenato due club importanti, ha raggiunto una finale di Champions League, sta per vincere uno scudetto. Ed èper un professionista di unache puòveramente importante per lui. Non è ...