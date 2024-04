Dalle suffragette all’attivismo online | i movimenti delle donne a confronto col potere

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nel 2017, l’anno del MeToo – l’anno che spesso, erroneamente, facciamo coincidere con l’inizio della quarta ondata del femminismo ma che ne è piuttosto il culmine – uscì in America... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Noi donne, suffragette per sempre - In un romanzo pubblicato nel 1910 la scrittrice e attivista svedese Elin Wägner raccontò, con toni brillanti e attualissimi, la lotta per ...repubblica