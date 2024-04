Da un istituto di cura israeliano arriva un messaggio di speranza per il futuro dei giovani

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 5 aprile 2024) «Vorrei parlare personalmente a te, che sei in questa sala, e vuoi gridare contro la guerra. Anche io sono contro la guerra, e piango ogni giorno. È un periodo molto difficile, anzi, è un incubo. Piango ogni giorno. Piango per gli innocenti che muoiono nelle loro case, come spero tu pianga per chi è stato assassinato il 7 ottobre. Vengo dalla guerra e il teatro mi salva». Le parole sono di Roy Chen, traduttore e drammaturgo, che si è affermato inoltre come scrittore con il romanzo “Anime”, il più letto in Israele nel 2020. Al Teatro Franco Parenti presenta l’adattamento della pièce “Chi come me”, rappresentazione ispirata a una storia vera che racconta la crescita di cinqueinpresso un centro di salute mentale a Tel Aviv. «Ho sentito dire spesso che “l’arte guarisce”, ma mi sembrava un concetto arrogante. ...