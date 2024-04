Da calciatore a allenatore | l’emozione di Daniele De Rossi alla vigilia del derby Roma-Lazio

(Di venerdì 5 aprile 2024) E’diin Serie A. Si gioca, una partita che non ha bisogno di presentazioni sotto l’aspetto ambientale e della classifica. I giallooccupano la 5ª posizione con 52 punti, i biancocelesti la 7ª con 46 punti. “Giocare ildacambia, con gli anni daavevo iniziato a gestirlo perché all’inizio lo soffrivo. Oggi infatti mi sento tranquillo. I ragazzi la stanno approcciando bene, lavorano forte. Cerchiamo di dare equilibrio, è una partita che carichiamo il giusto senza andare troppo oltre”. Sono le parole diDein conferenza stampa. “Il, se lo giochi 20 anni nello stesso posto, non puoi pensare di viverlo avendo solo ricordi ...

Jorgihno è in scadenza con l’Arsenal: a fine stagione, potrebbe tornare in Italia per concludere la sua carriera o rimandare per tornare come allenatore. Joao Santos, agente di Jorginho , è ... (ilveggente)

CALCIO Foggia-Casertana, probabili formazioni e dove vederla in TV - FOGGIA – Tutto pronto per Foggia-Casertana, match valido per la 35^ giornata di campionato di Serie C – girone C. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 20:45 di oggi, venerdì 5 aprile, presso il ...statoquotidiano

Sassuolo, niente passi falsi contro la Salernitana - Visualizzazioni: 77 Il Sassuolo non può permettersi passi falsi I neroverdi devono vincere per sperare nella permanenza in Serie A. Quello che a stagione in corso sembrava essere il punto debole della ...calciostyle

Calcio, Atletico Siracusa battuto a Belvedere: svanisce il sogno di arrivare in finale - Passano cinque minuti e sempre Currieri, sugli sviluppi di un calcio di punizione ... con l’abbraccio tra i due presidenti Sebastiano Pisasale (ieri anche in veste di allenatore) del Real Belvedere ed ...siracusanews