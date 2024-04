Da Amici 23 a Carlo Conti | Chiara Porchianello nel corpo di ballo de I migliori anni

Amici della Musica di Firenze, serata speciale con i capolavori di Ravel - Al Niccolini domenica 7 aprile. Sabato 6 sullo stesso palcoscenico l’atteso ritorno di Viktoria Mullova. Questa volta la versatile violinista è in coppia con Alasdair Beatson ...lanazione

Carlo Nesti: "Vorrei una Juventus senza Allegri. Il sogno è Conte, Thiago Motta o Gasperini la realtà" - Dopo il suo commento su Allegri e sulla Juventus, Carlo Nesti dal suo sito ufficiale ha fatto una precisazione sul futuro dell'allenatore: "Cari Amici, vorrei precisare che la mia è solo una amara ...tuttojuve

Carlo Nesti: “Allegri al 90%, ma tifo per un altro allenatore" - Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2023, fino ad oggi, in ordine inverso. Per consultare l'archivio delle.tuttomercatoweb