(Di venerdì 5 aprile 2024) Quello che doveva essere un processo eclatante, una sonora lezione ad un procuratore romano e a illustri esponenti delle nostre forze di polizia, si è trasformato in una farsa, una sorta di gioco della pignatta dove però la pignatta è una persona, unche ha collaborato con lo Stato per salvaguardare le nostre InsideOver.

Cyberspionaggio: l'assurda epopea di un consulente informatico: ... un consulente informatico che ha collaborato con lo Stato per salvaguardare le nostre [...] Continua a leggere The post Cyberspionaggio: l'assurda epopea di un consulente informatico appeared first ...

Cyberspionaggio: l'assurda epopea di un consulente informatico: ... un consulente informatico che ha collaborato con lo Stato per salvaguardare le nostre [...] Continua a leggere The post Cyberspionaggio: l'assurda epopea di un consulente informatico appeared first ...