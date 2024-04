Curling maschile | Mondiali 2024 | l’Italia liquida la Norvegia | sarà sfida con la Germania ai playoff

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 aprile 2024)batte 8-2 la, nell’ultima partita del round robin deidimaschili. Sul ghiaccio di Schaffhausen, in Svizzera gli azzurri confermano il quinto posto vincendo senza particolari difficoltà contro gli scandinavi, già eliminati. Arriva l’ottavo successo per, dopo il 6-4 col Giappone, l’8-7 con la Repubblica Ceca, il 7-6 con il Canada, l’8-5 con la Corea, l’8-5 con l’Olanda, il 10-4 con la Nuova Zelanda e il 6-5 con la Svizzera. Quattro le sconfitte: 3-8 con la Scozia, 4-5 con gli USA, 5-7 contro la Svezia e 7-8 contro laquesta mattina.chel’avversaria delnelche andrà in scena domani mattina alle 10. La vincente ...