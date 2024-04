Curling | la Germania fa un regalo all’Italia | azzurri già ai playoff | ma la Norvegia resta cruciale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 aprile 2024) L’Italia ha staccato il biglietto per il qualification game dei Mondiali 2024 dimaschile, ovvero la partita che determinerà le ultime due squadre ammesse alle semifinali della rassegna iridata in corso di svolgimento sul ghiaccio di Schaffhausen (Svizzera). La nostra Nazionale ha festeggiato l’accesso alla fase a eliminazione diretta dopo la vittoria dellasulla Svizzera (7-6): il ko dei padroni di casa, ancora incapaci di sfruttare il vantaggio del martello nell’ultimo end (come ieri contro il quartetto tricolore), ha matematicamente garantitoun posto tra le migliori sei compagini del Pianeta. L’Italia vanta 7 vittorie su 11 partite disputate, gli USA sono a quota 7 successi su 12 incontri, la Svizzera è ferma a un bilancio di 6 affermazioni in 11 match. Gli elvetici, però, hanno perso gli scontri diretti ...