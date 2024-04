(Di venerdì 5 aprile 2024)Quando hanno acquistato su Groupon un pacchetto di tre sedute di massaggi per la loro amica, che si lamentava sempre dei dolori alla, non potevano pensare che dietro quel regalo...

Curava la cervicale con carezze proibite, massaggiatore di Senigallia condannato: «Abusava di me» - SENIGALLIA Quando hanno acquistato su Groupon un pacchetto di tre sedute di massaggi per la loro amica, che si lamentava sempre dei dolori alla cervicale, non potevano pensare che dietro quel regalo ...corriereadriatico

“Giulia Tramontano sbattuta a terra e accoltellata alla gola per non urlare”: il medico dell’autopsia in udienza - Nella nuova udienza sull'omicidio di Giulia Tramontano, difesa e accusa stanno interrogando i quattro medici che si sono occupati dell’autopsia e delle ...fanpage

Un fisioterapista condivide i migliori esercizi per curare un nervo del collo schiacciato - Questo problema è tra i più fastidiosi, anche quando riguarda altre zone del corpo. Quando a essere coinvolto è il collo, tuttavia, può essere davvero uno strazio ...menshealth