Cristina D’Avena Show di successi a Serravalle

(Di venerdì 5 aprile 2024) EMPOLI Per adesso sono confermati soltanto la data e il luogo, ma i fan della più popolare cantante delle sigle dei cartoni animati si sono già scatenati. Sabato 15 giugno al Parco didi Empoli è attesa nientemeno che. L’artista “senza tempo“ sarà ospite all’interno della manifestazione Jump Festival. Si esibirà in un concerto live i cui dettagli verranno rivelati nelle prossime settimane. La regina delle sigle dei cartoni animati degli anni ’80 e ’90 tornerà quindi di nuovo a Empoli dove era già stata nel 2022 nell’ambito del Ludicomix. In quell’occasione si esibì in unocon i Gemboy.stavolta porterà i suoi intramontabiliin un concerto al parco di, alle 22.30. Figlia di un ...