Crescita record per i profitti di Samsung | +931% I prezzi dei chip tornano a salire

“Un miracolo”, come l’ha definita lui stesso nell’immediata intervista post-partita. Luca Nardi compie l’impresa più grande della sua giovane carriera nel terzo turno del Masters 1000 di Indian ... (ilfattoquotidiano)

Milano – “La decarbonizzazione si fa investendo”, sostiene l’ad di A2A Renato Mazzoncini. E gli investimenti nel nuovo Piano industriale non sono pochi. Sul piatto 22 miliardi di euro in 12 anni. ... (ilgiorno)

Sono state oltre 5.000 le domande depositate dall’ Italia all’Ufficio Brevetti Europeo (Epo): un record assoluto per il nostro Paese, che registra una crescita del 3,8% rispetto al 2022 e che lo fa ... (quotidiano)

I voli internazionali trainano le presenze all'aeroporto di Caselle - I dati dello scalo torinese nei primi tre mesi del 2024: 1.114.448 passeggeri, in Crescita del 3,7% sullo stesso periodo del 2023. Il 60% dei turisti arriva dall'estero: bene il ponte di Pasqua e le v ...rainews

Wttc molto fiducioso: Crescita di 770 miliardi di dollari nel 2024 - Wttc molto fiducioso: Crescita di 770 miliardi di dollari nel 2024 in pratica su 10 dollari generati in tutto il mondo, uno riguarderà proprio il turismo ...travelquotidiano

Teatro Caniglia di Sulmona, una stagione di prosa da record - Sono 330 gli abbonamenti venduti a inizio stagione e 500 le persone in platea per ogni spettacolo: alla vigilia dell'ultimo appuntamento per la prosa al teatro comunale 'Maria Caniglia' di Sulmona il ...ansa