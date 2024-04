(Di venerdì 5 aprile 2024) Il monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute: lieve diminuzione delle terapie intensive, reinfezioni al 40% e variante JN.1 si conferma predominante Resta praticamente invariato l'andamento diin, che viaggia in questo periodo a livelli bassi. Secondo quanto emerge dal monitoraggiole della Cabina di regia Iss-ministero della Salute, "si assiste a

Roma, 29 mar. (Adnkronos Salute) - Continuano a diminuire i casi e i morti di Covid in Italia , in calo di quasi un quarto negli ultimi 7 giorni. "Nella settimana compresa tra il 21 e il 27 marzo si ... (liberoquotidiano)

Roma, 29 mar. (Adnkronos Salute) - Continuano a diminuire i casi e i morti di Covid in Italia , in calo di quasi un quarto negli ultimi 7 giorni. "Nella settimana compresa tra il 21 e il 27 marzo si ... (ilgiornaleditalia)

Covid Italia, dati ultima settimana: aumenta Rt, ricoveri stabili - Il monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute: lieve diminuzione delle terapie intensive, reinfezioni al 40% e variante JN.1 si conferma predominante Resta praticamente invariato l' ...adnkronos

Influenza aviaria e rischio pandemia "100 volte peggio del Covid": allarme in Texas dopo contagio uomo-bovino - Per ora i pericoli per gli esseri umani sono minimi, ma una eventuale mutazione di un ceppo del virus capace di trasmettersi da uomo a uomo potrebbe portare ad una nuova pandemia peggiore del Covid.notizie.virgilio

Influenza aviaria, si rischia «una pandemia 100 volte peggiore del Covid»: l'allarme dei ricercatori Usa. I sintomi e le cure - Una pandemia di influenza aviaria potenzialmente «100 volte peggiore del Covid» potrebbe essere all’orizzonte dopo la scoperta di un raro caso umano in Texas: lo sostengono ...ilmessaggero