Covid | casi ancora in discesa | -16 | 3% rispetto a scorsa settimana

(Di venerdì 5 aprile 2024) Roma, 5 apr. (askanews) – In merito all’andamento della situazione epidemiologica da-19 il ministero della Salute specifica che nellacompresa tra il 28 marzo e il 3 aprile 2024 si registrano: 505 nuovipositivi con una variazione di -16,3%allaprecedente (n: 603); 21 deceduti con una variazione di +5,0%allaprecedente (n: 20). 95.940 i tamponi processati con una variazione di -20,3%allaprecedente (n: 120.436). Il tasso di positività dell’0,5% resta invariatoallaprecedente (0,5%). Il tasso di occupazione in area medica al 3/4/2024 è pari al 1,2% (732 ricoverati),al 1,2% ...

Roma, 29 mar. (Adnkronos Salute) - Continuano a diminuire i casi e i morti di Covid in Italia , in calo di quasi un quarto negli ultimi 7 giorni. "Nella settimana compresa tra il 21 e il 27 marzo si ... (liberoquotidiano)

