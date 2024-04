Cosparge di benzina la compagna | 54enne arrestato per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Sarzana, 5 aprile 2024 – Dalla metà di marzo aveva avuto dei comportamenti lesivi – vessazioni, umiliazioni e maltrattamenti – culminati, verso la fine del mese, con minacce e aggressioni fisiche durante le quali addirittura ha cosparso lacon dellae le ha procurato lesioni giudicate guaribili con prognosi superiore ai 20 giorni. Per questo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana, nei giorni scorsi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, dal Tribunale della Spezia, nei confronti di undi origine marocchina ritenuto responsabile, tra l’altro, dei reati di maltrattamenti in famiglia e. In particolare l’uomo, da qualche mese aveva intrapreso una relazione con una 40enne della provincia della ...