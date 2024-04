Così le università diventano le nuove Scuole delle Frattocchie

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 5 aprile 2024) L’umanità, per quanto non ci si interroghi spesso sul punto, è un’entità in divenire, i progressi della scienza e della tecnologia hanno da sempre generato conflitti etici e morali e ovviamente anche politici, poiché come tutti sappiamo, ogni nostro gesto è riconducibile non solo ad una sfera personale ma anche ad una sfera pubblica nel momento in cui si decide di vivere in una comunità, in società, appunto. Ricerca a fini bellici Il ruolo dello scienziato ha acquisito una nuova sfaccettatura da quando la tecnica nata dall’ingegno umano si è messa al serviziooperazioni belliche, dalle palizzate ai fossati, da Archimede a Leonardo da Vinci e molti altri dopo di loro. L’esempio più recente di questa commistione etico-politica era fino poco tempo fa da segnalarsi nel team di scienziati del Progetto Manhattan che dal 1943 furono incaricati di creare la ...