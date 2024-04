Così a Mosca resta solo una banca per farsi pagare dal Dragone

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 5 aprile 2024) Un ingorgo in piena regola.che invece di auto, si tratta di transazioni. Succede anche questo ai tempi del grande freddo finanziario tra Russia e Cina. E non. L’alleanza tra Pechino e, non è certo un mistero, almeno sul terreno del sostegno economico fa acqua da tutte le parti. Lo dimostra il fatto che il Cremlino abbia serie difficoltà ale forniture di petrolio dal, per effetto della paura di quest’ultimo di rimanere invischiato nella rete di sanzioni che prevedono di colpire tutte quelle istituzioni finanziarie che intrattengono affari con la Russia. C’è però una via sicura per garantirsi il pagamento delle fatture dalla Cina ed è Vtb, la principaleprivata della Federazione e una delle pochissime ad avere una filiale ...