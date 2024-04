Cos’è questa storia dei 54 miliardi di cookies rubati

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 5 aprile 2024) Oggi si dà ampio spazio – anche su alcuni quotidiani generalisti – alla vicenda dei 54diin giro per il mondo. La notizia, tuttavia, andrebbe correttamente contestualizzata e occorre, soprattutto, aggiungere qualche dettaglio in più in merito ai rischi che si corrono in seguito a“fuga di biscotti”. Abbiamo più volte spiegato cosa sono ie come agiscono sulla navigazione degli utenti in internet. Una recente indagine di NordVPN (che, lo ricordiamo, è un’azienda profit che offre servizi di Virtual Private Network agli utenti) ha fatto emergere come, in tutto il mondo, sarebbero circa 54i dati di navigazione disseminati nel web dagli utenti che sono finiti in mani improprie. LEGGI ANCHE > Che cosa sono i cookie e perché i banner in ...